Російські війська завдали ракетного удару по військовому об’єкту на околицях Дніпра. Про у своєму Facebook повідомляє повітряне командування “Схід”.

Офіційно. Дніпропетровська область. Нанесено ракетний удар по військовому об’єкту. Наслідки уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Згодом в управлінні ДСНС уточнили, що було два ракетні удари по одній з військових частин на околиці Дніпра.

Значно зруйновані будівлі частини. Виникло два осередки пожежі.

Інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що кораблі РФ обстріляли Одесу.

За його словами, противник стріляв у бік Одеси з корабельної артилерії. На щастя, усі снаряди впали в Чорне море.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ