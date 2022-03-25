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Факти / Україна

Окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту на околицях Дніпра

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту на околицях Дніпра

Російські війська завдали ракетного удару по військовому об’єкту на околицях Дніпра. Про у своєму Facebook повідомляє повітряне командування “Схід”.

Офіційно. Дніпропетровська область. Нанесено ракетний удар по військовому об’єкту. Наслідки уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Згодом в управлінні ДСНС уточнили, що було два ракетні удари по одній з військових частин на околиці Дніпра.

Значно зруйновані будівлі частини. Виникло два осередки пожежі.

Інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється.

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Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що кораблі РФ обстріляли Одесу.

За його словами, противник стріляв у бік Одеси з корабельної артилерії. На щастя, усі снаряди впали в Чорне море.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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