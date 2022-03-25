Під Херсоном російські окупанти викрадають сільських мешканців – мер Голої Пристані

Російські окупанти викрали щонайменше п’ятьох мешканців у селах неподалік Херсона.

Про це 25 березня у своєму щоденному відеозверненні повідомив міський голова Голої Пристані Олександр Бабич.

Наразі відомо про зникнення 5-6 мешканців сіл Стара та Нова Збур’ївка. Правоохоронці вже розпочали їхні пошуки.

– Кожен день у нас зникають люди. На сьогодні, за різною інформацією, ми не можемо дорахуватися 5-6 людей. Це жителі Старої та Нової Збур’ївки. Ми робимо все, аби вивести цю інформацію в публічну площину. В єдиний реєстр ця інформація вся внесена, – повідомив Олександр Бабич.

Мер міста також підкреслив, що викрадення мирних мешканців під час війни вважається військовим злочином.

За скоєне путінські загарбники відповідатимуть відповідно до норм Женевської конвенції.