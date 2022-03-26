Під Києвом окупанти влаштували бунт та переїхали танком свого командира – The Guardian

Російські бунтівні солдати навмисно задавили танком свого командира на Київщині, після того як їхній загін був розбитий українськими Збройними силами.

Про це пише британське видання The Guardian, спираючись на джерела в урядах країн Заходу, а також повідомлення українського журналіста Романа Цимбалюка.

– Західні офіційні особи заявили, що, на їхню думку, російського командира було придушено і вбито бунтівними силами під час бойових дій в Україні, що свідчить про “моральні проблеми”, з якими стикаються сили вторгнення, – йдеться у повідомленні.

Джерела видання наголосили, що на початку цього тижня полковник 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади був задавлений танком і згодом помер від отриманих поранень.

При цьому один із чиновників заявив, що, на їхню думку, командир бригади був “убитий своїми ж солдатами” внаслідок “масштабних втрат, завданих його бригаді” під час запеклих боїв.

Проте, незважаючи на наявність деяких доказів, що підтверджують твердження, що російський командир був задавлений, залишається незрозумілим, чи полковник РФ загинув, як повідомляли західні чиновники.

Вони нагадали, що первісне повідомлення про заколот було зроблено у Facebook українським журналістом Романом Цимбалюком, який сказав, що заколот стався після того, як підрозділ, який бився в Макарові, на захід від Києва, втратив “близько 50% особового складу”.

– Вибравши зручний момент, під час бою він наїхав на командира, що стояв поруч, поранивши його в обидві ноги, – написав журналіст.

Після цього полковника було перевезено до шпиталю в Білорусі.

Окремий відеоролик, опублікований чеченським лідером Рамзаном Кадировим, показує, як російський командир Юрій Медведєв транспортується медичними військами РФ, де видно, що військовослужбовець явно живий.

На відео чеченський боєць звертається до солдата на ношах, у якого явно пошкоджено ноги, на що той відповідає, що все гаразд.

Підтвердження заяви західних офіційних осіб про смерть полковника обмежилося заголовком повідомлення британського видання MailOnline, в якому говорилося, що “російський командир, якого навмисне переїхав танк, керований його власними невдоволеними солдатами на знак протесту проти величезної кількості загиблих у його підрозділі, помер“.

Раніше Велика Британія та інші західні країни неодноразово повідомляли, що у російських військ низький моральний дух, що падає, оскільки вони зазнають великих втрат у боях.

Західні чиновники вважають, що приблизно одна шоста або, можливо, одна п’ята початкові сили вторгнення Росії, які складалися з 20 батальйонних тактичних груп, “більше не боєздатні”, пише The Guardian.

Фото: Генштаб ЗСУ