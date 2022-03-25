Під Запоріжжям 70 окупантів влаштували бунт та відмовились воювати проти ЗСУ

У Мелітополі 70 російських окупантів влаштували бунт і відмовились воювати проти захисників Запоріжжя.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

Він офіційно підтвердив інформацію, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю цивільному населенню в містах та селах, не проводили і не проводять.

– Натомість російські окупанти регулярно намагаються дискредитувати ЗСУ, аби прикрити власні злочини проти мирних людей, – оголосив полковник ЗСУ Арєф’єв.

Іван Арєф’єв повідомив, що станом на сьогодні є дві прекрасні новини від вищого штабу Сил оборони України.

– 24 березня 2022 року надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ РФ, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя. Радимо окупантам: здавайтеся в полон, отримаєте шанс залишитися живими, – написав він.

Другою новиною стало те, що під час звільнення населеного пункту Малинівка захисники Запорізької області поповнили свій парк військової техніки.

– Тепер в оборонців з’явився російський танк Т-72Б3 – він служитиме нашим захисникам, – повідомив речник ЗОВА.

Нагадаємо, раніше Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російський гелікоптер обстріляв свої позиції у Малій Рогані, що на Харківщині.

Джерело: Запорізька ОВА