На Закарпатті українські прикордонники затримали чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон в обхід пункту пропуску. В їхніх речах виявили десятки тисяч у різних валютах, а також декілька злитків золота.

Інцидент стався 25 березня в районі ПП Великий Бичків. Затриманими виявилися харків’яни, батько та син 52 та 27 років. Втекти за кордон вони намагалися через річку Тиса.

– Під час огляду особистих речей чоловіків прикордонники виявили майже 97 тис. євро, понад 70 тис. доларів США, більше 90 тис. грн та три золоті злитки загальною вагою 300 грамів, – йдеться у повідомленні.

Планували переплисти кордон: на Закарпатті затримали батька і сина з валютою і золотом / 3 фотографии

Батька та сина вже передали правоохоронцям. Найближчим часом інциденту буде надано правову оцінку.