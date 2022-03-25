У тимчасово окупованому Криму РФ знову звозить свою військову техніку та військовослужбовців до адміністративної межі півострова з материковою Україною.

Про це розповів в ефірі телемарафону на українських каналах голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, зараз у Криму спостерігаються дві тенденції. Одна з них – чергове накопичення військ РФ.

– Зараз два процеси дуже помітні в Криму. Перше – до Криму знову звозять російську військову техніку і російських військових. Накопичується все це в районах, прилеглих до материкової України. Так, до речі, відбувалося напередодні 24 лютого, коли протягом 1,5-2 місяців накопичувалися російські війська. І ми робимо висновок, що росіяни готують наступну хвилю спроб атакувати материкову частину України, в тому числі з окупованої території Криму, – наголосив Чубаров.

Друга тенденція полягає в тому, що на фоні мілітаризації Криму окупанти посилюють репресії проти кримських татар. Чубаров розповів, що вчора був заарештований голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв. Перед тим окупанти заарештували ветерана кримськотатарського національного руху, правозахисника Абдурашида Джапарова.

А в російському місті Ростов-на-Дону, де зазвичай організовують судилища над кримськими татарами, днями семеро людей отримали терміни від 13 до 19 років увʼязнення.

– Окупаційна “влада” в Криму посилює переслідування. Думаю, це як превентивний захід, щоб люди не виходили на площі в разі, коли ситуація для РФ буде погіршуватися, – зазначив Чубаров.

Він розповів, що кримчани помічають суттєве зростання кількості оголошень про продаж нерухомості в окупованому Криму. Йдеться, зокрема, про будинки, які з’явилися за часів російської окупації і де оселилися представники каральних структур РФ.

– І з цього ми робимо висновок, що серед них посилюється усвідомлення того, що їм потрібно виїжджати з Криму, залишати Крим, що туди прийде українська влада, – додав Чубаров.

Днями українська розвідка поінформувала, що Володимир Путін планує заблокувати виїзд росіян з тимчасово окупованого Криму. Так, у розвідки є інформація про підготовку блокування руху по Кримському мосту в бік РФ, а також паромної переправи та авіасполучення. Таким чином Кремль хоче зупинити потік окупантів-втікачів із півострова.