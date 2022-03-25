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Факти / Україна

Російські окупанти не зможуть взяти Харків – Данілов

Ілля Нежигай редактор стрічки
Російські окупанти не зможуть взяти Харків – Данілов

Для окупаційних сил Російської Федерації неможливим є взяття Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, який напередодні відвідав найближчий до Росії обласний центр України.

Секретар РНБО повідомив, що за дорученням президента Володимира Зеленського він відвідав Харків, де мав розмову з керівництвом міста і області.

– Харків живе, взяти місто, яке обороняють такі хлопці і дівчата, неможливо – зазначив він.

Щодо Маріуполя Олексій Данілов зазначив, що оборона міста триває, а здавати його ніхто не збирається.

Зокрема, він повторив дані щодо того, що у силових структурах Російської Федерації відбувається “з’ясування стосунків” через низку невдач у війні проти України.

– Всі доводять, що не вони винні у тому, що за чотири дні вони не взяли Київ. Зараз там є звільнення частини генералів, а іншу частину звільняють наші Збройні сили “грузом 200”, – сказав секретар Данілов.

Олексій Данілов додав, що у Росії вже відбуваються певні процеси, бо інформація про ситуацію в Україні все більше проривається, а втрати держави-агресора неможливо приховати.

Він також привітав службовців СБУ з професійним святом, високо оцінивши їх роботу з відсічі російської агресії.

Напередодні секретар РНБО повідомив, що у Росії почались активні кадрові зміни у військовому керівництві, щоб з новими силами піти у наступ на Україну.

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Фото: Офіс президента

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