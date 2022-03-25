У Славутичі Київської області працюють ворожі снайпери, через що мешканцям міста не рекомендується виходити на вулицю.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

– Місто було на території, яка окупована, але туди не заходили російські війська до вчорашнього дня. Вчора вони підійшли до блокпостів та обстріляли їх. Наразі влада міста попросила всіх (мешканців. – Ред.) не виходити на вулицю, тому що працюють снайпери, – розповів Вадим Денисенко.

Він повідомив, що російські військові підійшли приблизно на кілометр до входу в місто.

– Місто де-факто заблоковане російськими військами. Наразі немає інформації про сутички чи наявність жертв, – додав радник очільника МВС.

Він нагадав, що місто Славутич розташоване поруч з Чорнобильською АЕС, на якій і працюють його мешканці, а сама ЧАЕС була захоплена окупантами ще на початку війни.

– І всі ці історії персоналу (ЧАЕС. – Ред.) про те, як горів чорнобильський ліс і росіяни не давали можливості навіть загасити його – про це ми говорили упродовж останніх днів, – зауважив Вадим Денисенко.

Радник глави МВС додав, що російські війська почали окопуватись в особливо небезпечних районах Чорнобильської зони, внаслідок чого були достатньо серйозно порушені верхні шари ґрунту, що призвело до невеликого підвищення радіації.

– Наразі ми чекаємо, що буде, якими будуть дії росіян щодо самого Славутича, – сказав Вадим Денисенко.

Радник міністра вважає, що активність загарбників пов’язана, перш за все, з активізацією Збройних сил України на Київщині – як у Приірпінні, так і в інших регіонах, де сьогодні та вчора точились бої. Іншого пояснення Вадим Денисенко не бачить.

– Можливо, вони й справді отримали якусь таку свою дивну вказівку, що їм потрібно ще й у місто заходити. Хоча, чесно кажучи, вони дуже небезпечні і на самій Чорнобильській станції, тому що це мавпа з гранатою де-факто, – підсумував він.

Нагадаємо, Чорнобильську АЕС російські окупанти захопили в перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Весь цей час персонал на ЧАЕС утримувався в полоні російських військових, і лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію та евакуацію співробітників електростанції.