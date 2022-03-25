Вторгнення Росії в Україну зробило її стратегічним тягарем для Китаю. Про це пише The Guardian, посилаючись на слова заступника Міністра оборони США з питань політики Коліна Каля.
Я дійсно думаю, що те, що Путін зробив в Україні, певною мірою робить Росію стратегічним тягарем для Пекіна, порівняно з тим, що було шість тижнів або шість місяців тому, – заявив Каль.
Заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль заявив, що Росія вийде з України слабше, ніж на початку вторгнення.
Я думаю з великою впевненістю, що Росія вийде з України слабшою у військовому плані, слабшою економічно, слабшою політично і геополітично і більш ізольованою, – зазначив він.
Раніше Джо Байден розповів про свою розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем.
За словавами президента США, Китай розуміє, що його економічне майбутнє “набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією”.