США не тиснутимуть на Україну заради дипломатичного врегулювання війни з РФ

Сполучені Штати не планують чинити тиск на Україну задля того, щоб підштовхнути її до якихось дипломатичних домовленостей із Російською Федерацією, яка розв’язала російсько-українську війну.

Про це під час брифінгу в п’ятницю, 25 березня, заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.