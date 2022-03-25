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Факти / Світ

США не тиснутимуть на Україну заради дипломатичного врегулювання війни з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джейк Салліван

Сполучені Штати не планують чинити тиск на Україну задля того, щоб підштовхнути її до якихось дипломатичних домовленостей із Російською Федерацією, яка розв’язала російсько-українську війну.

Про це під час брифінгу в п’ятницю, 25 березня, заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

– Триває дипломатичний процес. Цей процес йде безпосередньо між Україною та Росією. Сполучені Штати безпосередньо не беруть участь у цих переговорах… Президент учора чітко дав зрозуміти, що зрештою будь-яку дипломатичну угоду Україна повинна буде визначити для себе сама, США не підштовхуватимуть її до чогось або не чинитимуть тиск на Україну, щоб вона прийшла до якогось конкретного результату, – запевнив Салліван.

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Фото: Getty Images

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