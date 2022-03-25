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Факти / Україна

У РФ вдруге озвучили свої втрати у війні проти України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У РФ вдруге озвучили свої втрати у війні проти України

У п’ятницю, 25 березня, на тридцятий день повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України, у російському генштабі вдруге назвали свої втрати.

Так, начальник головного оперативного управління генштабу ЗС РФ Сергій Рудський заявив, що загинуло, нібито, 1351 військовослужбовець і ще 3825 отримали поранення.

До цього, 2 березня, Міноборони Росії визнало загибель 498 військових.

Цифри, які називають у РФ, набагато нижчі за незалежні та українські оцінки.

Так, радник керівника ОП Олексій Арестович під час брифінгу вдень 25 березня оцінив втрати супротивника більш ніж у 16 100 військових.

Водночас військові аналітики Заходу називали цифри не менше ніж 6-10 тисяч загиблих.

Повідомлялося про загибель п’яти генералів РФ.

Нагадаємо, Росія штурмує та бомбардує десятки українських міст, серед яких Маріуполь, Харків, Суми, Чернігів, Охтирка, Тростянець, Ізюм, Буча, Ірпінь та інші. При цьому армія РФ цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, обстрілює житлові квартали, школи, лікарні та блокує роботу гуманітарних коридорів.

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Фото: Depositphotos

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