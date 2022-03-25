Маріупольська міськрада з посиланням на очевидців повідомляє, що внаслідок ворожого авіаудару по драмтеатру в Маріуполі загинуло близько 300 людей. Ці люди ховалися від бомбардувань окупантів.

У міськраді зазначають, що до останнього не хочуть вірити в це, але слова тих, хто був усередині будівлі, на момент цього терористичного акту говорять про протилежне.

– Від очевидців з’явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися, – йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

Як зазначають у міськраді, російські окупанти знали, куди б’ють і знали, які можуть бути наслідки.

– Все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цій нелюдській жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс в наш дім розруху, біль та страждання, – зазначають у мерії.

Бомбардування драматичного театру сталося 16 березня. На площі перед театром і за ним величезними білими літерами було написано слово Діти. Цей напис чітко можна було побачити з висоти.

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