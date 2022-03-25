Внаслідок обстрілів на Київщині поранено трьох осіб, є загиблі – поліція

В результаті обстрілів селища Калинівка, що на Київщині, є троє поранених та загиблі.
Як повідомили у поліції Київської області, уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.
– У Калинівці в результаті артобстрілу троє людей отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряда потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.
У Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.
Також продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, в результаті яких вже пошкоджено готельний комплекс.
– За попередньою інформацією, постраждалих немає, – йдеться у повідомленні.
У Бучанському районі Київщини точаться бої, ведуться поодинокі обстріли села Ясногородка Фастівського району.
В Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів.
У Фурсах на блокпосту під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1.
Загалом, за минулу добу поліцейські Броварщини, спільно із представниками місцевої влади евакуювали з окупованих територій понад 1300 осіб.
На Бориспільщині ситуація контрольована.
Фото: Поліція Київської області
Джерело: Поліція Київської області