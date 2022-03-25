Міста Волноваха Донецької області, яким воно було до початку повномасштабного вторгнення РФ, практично не залишилося.

Про це ввечері 25 березня в ефірі національного телемарафону заявив очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

– Місто Волноваха. Два тижні тому наші Збройні сили відійшли від цього населеного пункту. Зараз цього населеного пункту, як такого, з його інфраструктурою не існує. Розбита більшість об’єктів і будівель. Відбулося переформатування і перебазування Збройних сил на інші позиції, – розповів він.

Павло Кириленко зазначив, що інші ключові міста, зокрема багатостраждальне місто-герой Маріуполь перебуває під контролем українських захисників.

Також він підтвердив, що станом на вечір п’ятниці бої з російськими окупантами тривають і на лінії розмежування.

– Обстріли тривають по всій лінії розмежування – Авдіївка, Очеретине, Торецьк, Вугледар. Сьогодні є підтвердження цих повітряних тривог, удари були нанесені.

Очільник Донецької військової адміністрації пояснив, що бої тривають, тому не може надавати велику кількість інформації, аби не дати ворогу шансу на коригування вогню.