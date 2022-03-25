Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує – голова Донецької ОВА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує – голова Донецької ОВА

Міста Волноваха Донецької області, яким воно було до початку повномасштабного вторгнення РФ, практично не залишилося.

Про це ввечері 25 березня в ефірі національного телемарафону заявив очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

– Місто Волноваха. Два тижні тому наші Збройні сили відійшли від цього населеного пункту. Зараз цього населеного пункту, як такого, з його інфраструктурою не існує. Розбита більшість об’єктів і будівель. Відбулося переформатування і перебазування Збройних сил на інші позиції, – розповів він.

Павло Кириленко зазначив, що інші ключові міста, зокрема багатостраждальне місто-герой Маріуполь перебуває під контролем українських захисників.

Також він підтвердив, що станом на вечір п’ятниці бої з російськими окупантами тривають і на лінії розмежування.

– Обстріли тривають по всій лінії розмежування – Авдіївка, Очеретине, Торецьк, Вугледар. Сьогодні є підтвердження цих повітряних тривог, удари були нанесені.

Очільник Донецької військової адміністрації пояснив, що бої тривають, тому не може надавати велику кількість інформації, аби не дати ворогу шансу на коригування вогню.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка