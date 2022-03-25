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Факти / Україна

Єрмак назвав країни, які можуть стати новими гарантами безпеки для України

Ілля Нежигай редактор стрічки
андрій єрмак

Україна розглядає отримання гарантій безпеки від постійних членів ООН, включно з країнами з Азії, Північної Америки та Європи.

Про це в інтерв‘ю грузинським журналістам розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, бо саме наша країна героїчно протистоїть одній з найбільших армій світу. Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени ООН. Ми би додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії, – повідомив він.

Керівник Офісу президента додав, що Україна зацікавлена, щоб долучалися й сусідні країни.

– Це мають бути конкретні працюючі гарантії, оскільки ми маємо негативний досвід Будапештського меморандуму, який більше точно не повторимо, – повідомив керівник ОПУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово закликав, щоб Україна отримала нові гарантії безпеки від держав, включно з тими, що мають ядерну зброю. Раніше серед таких країн-гарантів називались Велика Британія та Сполучені Штати.

Джерело: Андрій Єрмак

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Фото: Офіс президента

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