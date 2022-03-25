Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

За десять років з 57% до 76%: скільки людей в країні вважають рідною мовою українську

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
украинцы

За останнє десятиліття спостерігається стійка динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Російська мова за 10 років втратила більше половини своїх прихильників, що живуть в Україні.

Про це свідчать результати Шостого загальнонаціонального питання Мовні питання України, проведеного 19 березня 2022 року соціологічною групою Рейтинг.

Зазначається, що в динаміці зміни мовних пріоритетів слід звернути увагу на наступні тенденції:

помітні зміни в мовній самоідентифікації відбулися між 2012-2016 роками. Одними з ключових причин стали реакція суспільства на:

  • експерименти тодішньої влади в мовній політиці;
  • події Революції Гідності;
  • агресія Росії проти України у 2014 році та тимчасова окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

мовна самоідентифікація і мова в побуті – це дві різні площини. Відзначається стійке зменшення російськомовного сегмента українців:

  • у 2012 році таких респондентів було близько 40%;
  • наприкінці 2021 року – 26%;
  • на початку війни – 18%;
  • перетікання російськомовних в сегмент двомовних – з 15 до 32%);
  • кількість тих, хто постійно користується тільки українською вдома зросла незначно з 44% до 48%.

безпрецедентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні;

дані свідчать, що мова є скоріше регіональною особливістю, але не способом мислення. При цьому:

  • 67% українців вважають, що жодних проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує;
  • 19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є такою важливою;
  • 12% вважають, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки.
Читайте
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати військ РФ: понад 16 тис. осіб та 115 літаків

Підсумовуючи опитування, експерти дійшли наступних висновків:

  1. Рівень мовної самоідентифікації українців стабільно зростає. Війна, як виклик для всього суспільства тільки прискорить цей процес.
  2. Перехід на українську в побуті відбувається еволюційно. Руйнування міфу про “братський народ”, ізоляція Росії від світового культурного та інформаційного контексту лише сприятимуть його прискоренню в українському суспільстві.
  3. Мовна проблема і спроби починати дискусії навколо цієї теми не мають підтримки у більшої частини населення. Ця проблема носить суто політичний і частково локальний характер.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. .

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Рейтинг

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка