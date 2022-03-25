За останнє десятиліття спостерігається стійка динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Російська мова за 10 років втратила більше половини своїх прихильників, що живуть в Україні.
Про це свідчать результати Шостого загальнонаціонального питання Мовні питання України, проведеного 19 березня 2022 року соціологічною групою Рейтинг.
Зазначається, що в динаміці зміни мовних пріоритетів слід звернути увагу на наступні тенденції:
помітні зміни в мовній самоідентифікації відбулися між 2012-2016 роками. Одними з ключових причин стали реакція суспільства на:
- експерименти тодішньої влади в мовній політиці;
- події Революції Гідності;
- агресія Росії проти України у 2014 році та тимчасова окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.
мовна самоідентифікація і мова в побуті – це дві різні площини. Відзначається стійке зменшення російськомовного сегмента українців:
- у 2012 році таких респондентів було близько 40%;
- наприкінці 2021 року – 26%;
- на початку війни – 18%;
- перетікання російськомовних в сегмент двомовних – з 15 до 32%);
- кількість тих, хто постійно користується тільки українською вдома зросла незначно з 44% до 48%.
безпрецедентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні;
дані свідчать, що мова є скоріше регіональною особливістю, але не способом мислення. При цьому:
- 67% українців вважають, що жодних проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує;
- 19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є такою важливою;
- 12% вважають, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки.
Підсумовуючи опитування, експерти дійшли наступних висновків:
- Рівень мовної самоідентифікації українців стабільно зростає. Війна, як виклик для всього суспільства тільки прискорить цей процес.
- Перехід на українську в побуті відбувається еволюційно. Руйнування міфу про “братський народ”, ізоляція Росії від світового культурного та інформаційного контексту лише сприятимуть його прискоренню в українському суспільстві.
- Мовна проблема і спроби починати дискусії навколо цієї теми не мають підтримки у більшої частини населення. Ця проблема носить суто політичний і частково локальний характер.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. .