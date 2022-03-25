За останнє десятиліття спостерігається стійка динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Російська мова за 10 років втратила більше половини своїх прихильників, що живуть в Україні.

Про це свідчать результати Шостого загальнонаціонального питання Мовні питання України, проведеного 19 березня 2022 року соціологічною групою Рейтинг.

Зазначається, що в динаміці зміни мовних пріоритетів слід звернути увагу на наступні тенденції:

помітні зміни в мовній самоідентифікації відбулися між 2012-2016 роками. Одними з ключових причин стали реакція суспільства на:

експерименти тодішньої влади в мовній політиці;

події Революції Гідності;

агресія Росії проти України у 2014 році та тимчасова окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

мовна самоідентифікація і мова в побуті – це дві різні площини. Відзначається стійке зменшення російськомовного сегмента українців:

у 2012 році таких респондентів було близько 40%;

наприкінці 2021 року – 26%;

на початку війни – 18%;

перетікання російськомовних в сегмент двомовних – з 15 до 32%);

кількість тих, хто постійно користується тільки українською вдома зросла незначно з 44% до 48%.

безпрецедентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні;

дані свідчать, що мова є скоріше регіональною особливістю, але не способом мислення. При цьому:

67% українців вважають, що жодних проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує;

19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є такою важливою;

12% вважають, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки.

Підсумовуючи опитування, експерти дійшли наступних висновків:

Рівень мовної самоідентифікації українців стабільно зростає. Війна, як виклик для всього суспільства тільки прискорить цей процес. Перехід на українську в побуті відбувається еволюційно. Руйнування міфу про “братський народ”, ізоляція Росії від світового культурного та інформаційного контексту лише сприятимуть його прискоренню в українському суспільстві. Мовна проблема і спроби починати дискусії навколо цієї теми не мають підтримки у більшої частини населення. Ця проблема носить суто політичний і частково локальний характер.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. .