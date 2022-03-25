На 30-ту добу широкомасштабної війни Росії проти України ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки і знищувати техніку противника.

Як повідомляють у Генштабі, протягом попередньої доби наші воїни відбили дев’ять ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і дев’ять артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки та два БПЛА ворога.

Водночас Повітряні сили за попередню добу збили шість повітряних цілей ворога: один літак, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Тим часом авіація Повітряних сил продовжує патрулювати повітряний простір, прикривати війська та об’єкти, а ударна авіація – здійснювати вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

Загалом Збройні сили України ведуть стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника.

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На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону. На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Українські військові утримують Чернігів та стримують просування противника у напрямку на Київ.

Одночасно угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбивати наступ противника, завдавати йому вогневого ураження та стійко утримувати всі визначені рубежі оборони.

На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

Російські терористичні війська у війні проти України продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.