Закарпатський легіон знищив кадировців із Росгвардії та захопив техніку

Штурмовики 128-ї бригади Закарпатського легіону знищили чеченських бійців із найбільшого військового з’єднання Росгвардії, а також – захопили трофейну зброю та техніку.

Про це у п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба легіону у соцмережах.

– Судячи з документів, закарпатській бригаді намагалися протистояти гвардійці 46-ї окремої бригади оперативного призначення Нацгвардії Росії – найбільшого з’єднання Росгвардії, яке базується у Чечні. Це з’єднання було створено ще 2000 року для боротьби з силами чеченського опору, що воювали з Кремлем, тому має великий досвід бойових дій. Проте він не допоміг під час зустрічі зі штурмовиками 128-ї бригади Збройних сил України, – сказано у повідомленні.

Уточняється, що також знищено росгвардійців, які служили у 94-му полку бригади, що дислокується у місті Гудермес, а також у 96-му полку, що дислокується у місті Урус-Мартан Чеченської республіки.

– Ось їхні дані: старший сержант Маччієв Анвар Гусейнович; Магомедов Магомед Хізригаджійович, 30 березня 1989 року народження, с. їм Карла Маркса Кізлярського району Республіки Дагестан; Магомедов Магомед Шарамазанович, 10 вересня 1993 року народження, село Муни Ботліхського району Республіки Дагестан, – розповіли у Закарпатському легіоні.

У знищених ворогів вилучили особисті документи та жетони:

дорожній лист водія БТР-80 з даними водія, старшого машини, витратами палива тощо;

робочий зошит замкомандира 1-ї роти особливого призначення старшого лейтенанта Петрова Ф. Г. зі списком особового складу: 14 військових, зокрема один офіцер;

відомості про бойову техніку підрозділу – чотири бронетранспортери БТР-80 та три військові вантажівки Урал 4320.

Також штурмовики 128-ї бригади взяли трофеї – неушкоджений БТР-80 та зброю – кулемети Калашникова, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова (СІД) із боєприпасами.