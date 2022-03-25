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Факти / Україна

ЗСУ за час війни захопили більше танків, ніж втратили – Forbes

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
ЗСУ за час війни захопили більше танків, ніж втратили – Forbes

За місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ значно примножили кількість танків за рахунок ворожих втрат. Про це написав аналітик Forbes в аерокосмічній та оборонній сфері Девід Акс.

За підрахунками видання, Україна з початку війни втратила приблизно 74 танки, але захопила щонайменше 117 російських.

Іншими словами, зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, — і все це без створення жодного нового танка чи витягування старої техніки зі складів, – пояснює Акс.

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Раніше Міноборони Великобританії спрогнозувало, що українці продовжуватимуть атакувати російську логістику, позбавляючи їх свіжих припасів, знижуючи їхню здатність проводити атаки і бойовий дух, який і без того знижується.

Фото: Минобороны РФ

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Джерело: Forbes

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