За місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ значно примножили кількість танків за рахунок ворожих втрат. Про це написав аналітик Forbes в аерокосмічній та оборонній сфері Девід Акс.

За підрахунками видання, Україна з початку війни втратила приблизно 74 танки, але захопила щонайменше 117 російських.

Іншими словами, зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, — і все це без створення жодного нового танка чи витягування старої техніки зі складів, – пояснює Акс.

Читайте Яка кількість військових США у ЄС та які плани щодо розміщення додаткових підрозділів

Раніше Міноборони Великобританії спрогнозувало, що українці продовжуватимуть атакувати російську логістику, позбавляючи їх свіжих припасів, знижуючи їхню здатність проводити атаки і бойовий дух, який і без того знижується.

Фото: Минобороны РФ