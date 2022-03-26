Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загинули вже понад 136 дітей, поранення різного ступеня тяжкості дістали 199.

За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Київській області – 64, Харківській – 44, Донецькій – 50, Чернігівській – 38, Миколаївській – 28, Луганській – 25, Запорізькій – 17, Херсонській – 20, столиці – 16, Житомирській – 15, та Сумській – 14.

Так, 25 березня російські загарбницькі війська обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула 9-річна дитина, ще одна – дістала поранення. 24 березня 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу дістала численні поранення обличчя.

23 березня через обстріл загарбниками пішохідного мосту в Чернігові родина з 11-річним хлопчиком зазнали тілесних ушкоджень у вигляді осколкових поранень.

Також в Офісі генпрокурора додали, що через щоденні бомбардування та обстріли станом на 26 березня пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з них зруйновані повністю.

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.