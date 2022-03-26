Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 31 день війни
Вбили Вбили
136 дітей
Поранили Поранили
>199 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Минулої доби ЗСУ знищили три літаки, гелікоптер та п’ять ракет окупантів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Минулої доби ЗСУ знищили три літаки, гелікоптер та п’ять ракет окупантів

Минулої доби, 25 березня, російські окупанти завдали ракетних ударів по території України.

Про це у відеозверненні розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, вчора лише по місцю дислокації Командування Повітряних сил ЗСУ ворог випустив шість крилатих ракет. Частину із них збила українська ППО, а частина таки влучила в цілі. Є певні руйнування.

Рятувальники швидко локалізували пожежу. Наразі розбирають завали. Уточнюється тип ворожих ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.

Що стосується втрат окупантів, то протягом 25 березня Повітряні Сили знищили три літаки та щонайменше п’ять крилатих ракет ворога.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил збили три БПЛА типу Орлан-10, а також знищили вертоліт окупантів на стоянці.

Юрій Ігнат повідомляє, про успішне відпрацювання ударної авіації Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога.

Читайте
У Житомирі обстріляли військову частину: затримали двох коригувальників вогню

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка