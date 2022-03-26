Минулої доби, 25 березня, російські окупанти завдали ракетних ударів по території України.

Про це у відеозверненні розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, вчора лише по місцю дислокації Командування Повітряних сил ЗСУ ворог випустив шість крилатих ракет. Частину із них збила українська ППО, а частина таки влучила в цілі. Є певні руйнування.

Рятувальники швидко локалізували пожежу. Наразі розбирають завали. Уточнюється тип ворожих ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.

Що стосується втрат окупантів, то протягом 25 березня Повітряні Сили знищили три літаки та щонайменше п’ять крилатих ракет ворога.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил збили три БПЛА типу Орлан-10, а також знищили вертоліт окупантів на стоянці.

Юрій Ігнат повідомляє, про успішне відпрацювання ударної авіації Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога.