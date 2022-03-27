Не короткий, але переможний шлях: Маляр про заяву Байдена, що війна в Україні буде довгою

Українцям варто налаштовуватися на те, що війна з путінськими загарбниками не закінчиться швидко, але обов’язково закінчиться перемогою України.

Про це ввечері 26 березня в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Таким чином вона відреагувала на суботню промову президента США Джо Байдена, який перебуває із офіційним візитом у Польщі.

– Дійсно, швидко ця війна не завершиться, хоча це відносно. Наша свобода і наша перемога – це велика ціннність, і для неї потрібно багато зусиль і часу. Важливо сконцентрувати усі свої сили і разом пройти цей не короткий, але переможний шлях, – зазначила Ганна Маляр.

26 березня у Варшаві Джо Байден виступив із промовою, присвяченій Україні та повномасштабному вторгненню Росії.

Він заявив, що Україна перебуває на передовій у боротьбі за демократію та свободу. Водночас, ця боротьба не буде виграна за пару днів чи місяців – треба готуватися до того, що вона буде довгою.