Справжніми нацистами ХХІ століття є росіяни, які протягом довгих років розв’язували воєнні конфлікти на території Грузії, Чечні, Придністров’я та Сирії. Зупинити їх потрібно в Україні.

Про це ввечері 26 березня заявив заступник командира полку Азов Калина. Своє звернення він присвятив західним друзям та думаючим росіянам, яким не байдужа доля України та цілої Європи.

Військовий також закликав не плутати поняття патріотизму та нацизму. Винним у терористичній війні Росії в Україні він визнав не лише Путіна, а й кожного військовослужбовця та тих, хто підтримує їх своєю згодою, навіть якщо вона мовчазна.