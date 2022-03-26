На 31-шу добу повномасштабної війни в Україні втрати російських військ продовжують зростати. Ворожа армія, зокрема, втратила понад 16 тис. осіб особового складу.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого по 26 березня орієнтовно склали:

• близько 16 400 осіб особового складу (+300 за добу);

• 575 танків (+14 за добу);

• 1 640 бойових броньованих машин (+15 за добу);

• 293 артилерійські системи (+2 за добу);

• 91 РСЗВ – реактивна система залпового вогню (+1 за добу);

• 51 одиниця засобів ППО (+2 за добу);

• 117 літаків (+2 за добу);

• 127 гелікоптерів (+2 за добу);

• 1 131 одиниця автомобільної техніки (+42 за добу);

• 7 кораблів /катерів (+2 за добу);

• 73 цистерни з ПММ (+1 за добу);

• 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3 за добу);

• 19 одиниць спеціальної техніки (+1 за добу);

• 2 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані втрат ворога уточнюються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні.

Крім того, ворог розгорнув практично всі свої підрозділи Росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території Криму та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей. РФ робить це, щоб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ