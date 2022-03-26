Повітряні сили ЗСУ збили російський бомбардувальник та безпілотник

Українська протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ у зоні відповідальності командування Схід збила російський бомбардувальник та ворожий безпілотник.

– Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у зоні відповідальності повітряного командування Схід знищено дві ворожі цілі. На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень “розпрощався з життям” БПЛА, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу, 25 березня, Повітряні сили знищили три літаки російських окупантів та щонайменше п’ять крилатих ракет.

Окрім того, ЗСУ збили три безпілотники типу Орлан-10 та знищили ворожий вертоліт на стоянці.

Успішно відпрацювала також ударна авіація Повітряних сил, яка під прикриттям винищувачів завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога.