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Факти / Україна

Повітряні сили ЗСУ збили російський бомбардувальник та безпілотник

Валентина Летяк редакторка стрічки
Система ППО

Українська протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ у зоні відповідальності командування Схід збила російський бомбардувальник та ворожий безпілотник.

– Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у зоні відповідальності повітряного командування Схід знищено дві ворожі цілі. На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень “розпрощався з життям” БПЛА, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу, 25 березня, Повітряні сили знищили три літаки російських окупантів та щонайменше п’ять крилатих ракет.

Окрім того, ЗСУ збили три безпілотники типу Орлан-10 та знищили ворожий вертоліт на стоянці.

Успішно відпрацювала також ударна авіація Повітряних сил, яка під прикриттям винищувачів завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога.

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Фото: Dreamstime

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