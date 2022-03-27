У суботу, 26 березня, президент США Джо Байден вийшов у двір Королівського палацу у Варшаві, щоб проголосити промову та розповісти про підтримку України у війні, яку розв’язала із загарбницькими цілями Російська Федерація.

Ключові тези мови Байдена у Варшаві – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Про підтримку України

Байден наголосив: Україна та її народ стали оплотом демократії – їхній героїчний опір є частиною більшої боротьби за її основні засади. Це верховенство права, чесні та вільні вибори, свобода слова, зборів, віросповідання, а також свобода преси.

– Моє послання українцям: ми з вами, – сказав він.

Байден запевнив, що українці можуть розраховувати на те, що США “виконають свої зобов’язання”.

– Два дні тому я сказав, що ми приймемо 100 тисяч біженців з України. Вісім тисяч людей уже збираються приїхати до США. Ми надамо майже 300 мільйонів доларів допомоги, ми забезпечимо десятки тисяч тонн продуктів харчування, питної води та інших ресурсів, – повідомив він.

Про крах економіки Росії

Американський президент наголосив, що економіка Росії продовжує скорочуватися під гнітом санкцій, запроваджених проти цієї країни за агресію проти України та спрогнозував, що найближчим часом вона скоротиться вдвічі.

– До вторгнення в Україну це була 11 за величиною економіка у світі. Незабаром РФ не увійде і до першої двадцятки, – повідомив Байден.

Він нагадав, що санкції блокували центральну банківську систему, Росію виключили із глобальної системи і Кремль більше не має доступу до величезної частини грошей, якими він фінансував свою війну.

– На сьогоднішній день Сполучені Штати ввели санкції щодо 140 російських олігархів та членів їхніх сімей. Яхти, апартаменти, маєтки, палаци. Ми запровадили санкції щодо більш ніж 400 російських чиновників, включаючи ключових архітекторів цієї війни. Ці чиновники, олігархи, отримали величезну вигоду з корупції, яку зробив можливою Кремль, – сказав президент США.

Також із бізнесу у Росії вийшло понад 400 транснаціональних корпорацій – від пов’язаних із нафтою до Макдональдса.

Байден зазначив, що “рубль практично відразу перетворився на ніщо” – за його словами, зараз потрібно близько 200 рублів, щоб купити один долар.

Він підкреслив, що економічні санкції є новим способом ведення війни, але вони діють: виснажують РФ, унеможливлюючи ротацію військ і знижуючи її здатність воювати.

– Водночас із економічними санкціями західний світ об’єднався, щоб допомогти українцям – на гуманітарному, економічному та військовому рівні. Навіть у роки, що передували вторгненню, ми, американці, направили в Україну понад 650 мільйонів доларів допомоги, – сказав президент США.

Про Путіна

Байден охарактеризував Путіна як “диктатора, який хоче відновити імперію”.

– Він ніколи не зможе перемогти народну любов до свободи і жорстокість не переможе свободу. Україна ніколи не стане перемогою для Росії, де вільна нація віддала свою свободу заради того, щоб жити у пітьмі. Українці ж не відмовляться від своєї свободи, можливостей та шансів, – заявив Байден.

Він наголосив, що Путін “не може вічно залишатися при владі”.

– Це один із найдавніших людських імпульсів до використання грубої сили та дезінформації для задоволення потреби в абсолютній владі та контролі, це прямий виклик до міжнародного порядку, який ми встановили після Другої світової війни, – зазначив президент США, коментуючи дії Путіна.

Про підготовку до тривалої боротьби

Байден вважає, що у битві, яка зараз триває в Україні, не вдасться перемогти за дні чи місяці – треба готуватися до довгого бою.

– Є загроза того, що ми можемо повернутися до десятиріч війни, яка спустошила Європу до того, як ми реалізували міжнародний порядок, заснований на правилах. Ми не можемо повернутися в той час, ні, нам це не дозволено. Серйозність цієї загрози потребує швидкої реакції Заходу, – сказав президент США.

Про стратегічну поразку Росії

Байден зазначив, що ця війна вже стала стратегічною поразкою Росії, оскільки силам РФ не вдалося зламати дух українців або роз’єднати колективний Захід, світові демократії – згуртувалися ще більше, ніж будь-коли.

Він додав, що Володимир Путін думав, що українці покинуть зброю і не воюватимуть.

– Історія його нічому не навчила. Натомість російські війська зустріли опір гордих українців. Вони не зламали їх дух, а лише зміцнили, – наголосив Байден.

Також президент США зазначив, що Росія нібито хотіла зменшити присутність НАТО на своїх кордонах, але тепер Путін має 100 000 американських військовослужбовців у Європі, поряд з представниками інших членів НАТО.

Про відповідальність НАТО

Президент США повідомив, що американські сили є в Європі лише для захисту союзників, а не для нападу на Росію.

– Росія хоче представити розширення НАТО як імперський проект, який має намір дестабілізувати Росію. Але НАТО – оборонний союз, він ніколи не хотів, щоб Росія розвалилася, – наголосив він.

Він також сказав, що відвідав американських солдатів, які зараз дислокуються в Польщі, щоб посилити східний фланг Північноатлантичного альянсу.

– Ми несемо священну відповідальність відповідно до статті 5 захищати кожного члена НАТО, кожен дюйм території НАТО. У цьому полягає міцність нашої колективної оборони, – наголосив він.

Про криваві бажання Кремля

Байден наголошує: Росія хотіла насильства із самого початку. Захід хотів дипломатії і представляв конкретні пропозиції, але Путін та Росія відкинули кожне з них, прикриваючись брехнею та впадаючи в крайнощі.

Він зазначив, що Сполучені Штати та НАТО місяцями працювали над тим, щоб переконати Росію піти на переговори.

– Але Росія від початку хотіла насильства. Ми сказали: вони перейдуть кордон, перейдуть цю лінію, вони нападуть. А Путін казав, що нібито не зацікавлений у війні і не вторгатиметься в Україну, – сказав президент США.

Про боротьбу за демократію

Із закінченням холодної війни боротьба за демократію не закінчилася, стверджує Байден.

Так, Москва задавила демократію у себе в країні і хоче зробити те саме в інших.

– Протягом останніх 30 років сили автократів у всьому світі вели боротьбу, висловлюючи свою зневагу до верховенства закону, здійснюючи нападки на демократію та демонструючи зневагу до істини. Росія нападає на своїх сусідів, посилаючись на хибні принципи етнічної солідарності, – сказав Джо Байден.

За його словами, кожному поколінню доводиться боротися із ворогами демократії.

Про “денацифікацію” України

За словами президента США, слова Путіна про те, що він “денацифікує” Україну, є брехнею.

– Це брехня, цинічна брехня, і він про це знає. Це просто бридко… президент Зеленський є демократично обраним президентом, до того ж євреєм, сім’я його батька загинула під час Голокосту, а Путін так само нахабно, як і всі самодержці до нього, вважає, що сила дає йому право говорити такі речі, – заявив президент Байден.

Послання до колективного Заходу

Президент США заявив, що Захід повинен знову показати, що саме в найтемніші моменти відбувається найбільший прогрес. Він назвав це “завданням нашого покоління та часу”.

Також Байден закликав Європу покінчити із залежністю від російського палива, і заявив, що США допоможуть їй у цьому.

Він додав, що у довгостроковій перспективі заради економічної безпеки, а також благополуччя планети необхідно діяти якнайшвидше, щоб перейти на чисту, так звану зелену енергію.

– Ми діятимемо, щоб жодна країна більше не залежала від тирана в енергетичних потребах. Це має припинитись, – заявив Байден.

Крім того, американський президент закликав усі демократичні країни світу до “повної єдності”.

– Серйозність загрози вимагає швидкої, динамічної, єдиної та абсолютно пригнічуючої відповіді з боку Заходу; завзятість у діях – єдине, що може змусити Росію передумати, – вважає він.

Послання до російської спільноти

Байден повідомив, що 200 тисяч росіян вже виїхали з Росії за один місяць – це надзвичайний витік мозку для такого короткого відрізка часу.

Американський президент також зазначив, що лише місяць тому Росія була країною 21 століття.

– У вас були мрії та амбіції, а тепер путінська агресія відрізала всіх росіян від решти світу і прямо зараз повертає Росію у дев’ятнадцяте століття. Це не те, що ви є, це не те майбутнє, на яке ви заслуговуєте. Насправді ця війна того не варта. Росіяни, ви можете і повинні покласти цьому край. Американці встануть пліч-о-пліч з вами. Хоробрі українці хочуть миру, – сказав він.

Байден заявив, що знає, що “росіяни нам не вороги” та зазначив, що не вірить, що вони насолоджуються вбивством ні в чому не винних людей.

– Якщо ви вважаєте, що вбивства безневинних дітей та старих людей, бомбардування пологових будинків, лікарень, шкіл – це законна війна, що блокада міст, мешканці яких голодують – це законні дії, то я хочу сказати, що все це – не дії великої держави. З усіх народів ви, як ніхто інший, маєте пам’ятати, як бути в подібній ситуації, – сказав американський президент.

Він розповів про те, що мільйони сімей змушені залишити свої будинки, зокрема діти.