Країна-агресор Росія продовжує підготовку та переміщення додаткових підрозділів своїх військ на територію України. Водночас у Білорусі спостерігається виведення підрозділів військ з місць дислокації на полігони.

Про це поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, коментуючи оперативну ситуацію на 31-й день повномасштабної війни в Україні.

– Триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу (РФ, – Ред.) на територію України. На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить. Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил республіки Білорусь на полігони, – наголошується в повідомленні.

За даними Генерального штабу, на Поліському напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти, проте в наступ не йде.

На Сіверському напрямку путінські війська також не здійснювали наступальних дій, а намагалися утримати вже зайняті позиції. На окремих напрямках ворог зазнав втрат та відступив.

На Слобожанському напрямку війська РФ утримують раніше зайняті позиції, проводять перегрупування та нарощування сил для наступу. Ворог продовжує обстріли Харкова.

На Донецькому напрямку російські загарбники зосередили зусилля на утриманні вже зайнятих позицій та підготовці до наступу. При спробах просунутися вперед ворог зазнав втрат та успіху не мав. Путінські війська продовжували спроби штурмувати Маріуполь, наносили авіаудари та здійснювали артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури міста. Ворог здійснював спроби просунутися для зайняття центральної частини міста.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ зосереджують основні зусилля на захопленні Попасної, Рубіжного, а також на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк (Луганська область). На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії та намагався здійснити наступ в напрямку Новобахмутівки, але успіху не досягнув.

Українські військові підрозділи відбили спроби штурму Новомайорського та наступу в напрямку Красногорівки (Донецька область). Путінські війська зазнали там значних втрат та відступили.

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На Таврійському напрямку ворог продовжує посилювати контроль над тимчасово захопленими територіями: здійснює фільтраційні заходи та пробує впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

– Основні зусилля Сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв; утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій, – зазначили в Генеральному штабі.

На Південнобузькому напрямку війська РФ здійснювали інженерне обладнання своїх позицій та артилерійські обстріли підрозділів Збройних сил України. Ворог там пробує відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси.

– Ймовірно, окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури, – уточнили в Генштабі ЗСУ.

Українські війська також здійснюють оборону морських портів у Чорноморській операційній зоні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ