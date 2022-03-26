Російська Федерація вирішила переорієнтувати війну, яку вона розв’язала проти України, на схід. Так, Кремль після величезної кількості втрат і жорсткого опору українців відмовився від початкових планів захопити Київ і більшу частину країни.

Так, у The Wall Street Journal зазначають, що зміні доктрини передувало те, що міноборони РФ оголосило оновлені дані щодо кількості загиблих у війні проти України. Навіть ці дані, які сильно відрізняються від незалежних та українських, удвічі перевищили показники, які російське командування називало вперше.

Крім того, сигналом для Москви міг стати візит президента США Джо Байдена до Польщі, який підтверджує подальшу підтримку Штатами України високотехнологічною зброєю. Також Байден провів зустріч із американськими військовими у Польщі наступного дня після саміту НАТО.

Нагадаємо, починаючи повномасштабну війну з Україною, Росія атакувала одразу на кількох фронтах. Вороги намагалися взяти штурмом Київ, проте їхні спроби швидко провалилися.

Те саме сталося зі спробами взяти Харків.

Силам, які вийшли з тимчасово окупованого російськими загарбниками Криму, вдалося посісти деякі позиції на сході та півдні країни, але навіть там боротьба була запеклою.

Також Росія тижнями обстрілює Маріуполь, проте так і не спромоглася взяти його під свій контроль.

Тим часом українські війська відкинули росіян від Миколаєва та стримують зусилля агресорів по оточенню Києва. Військові України ведуть бої із росіянами у Херсоні – єдиному обласному центрі, який вдалося захопити супротивнику.

25 березня начальник Головного оперативного управління Генштабу збройних сил Росії Сергій Рудський розповів про зміну планів Москви – тепер вони хоча насамперед вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.

Морський піхотинець у відставці і старший науковий співробітник відділу Foreign Policy Research Роб Лі висловив думку, що РФ мала амбітніші цілі, але виснаження сил і більший, ніж очікувалося, опір українців, зробили малоймовірним те, що війська загарбників зможуть взяти чи оточити Київ чи Одеса .

– Схоже, Росія обмежила свої цілі, – сказав експерт.

Американські представники також повідомили, що спостерігають за зміною воєнної стратегії Росії.

Високопоставлений представник Міноборони США заявив, що рішення агресорів зосередити свій сухопутний наступ на Донбасі є частиною спроби убезпечити та розширити один із своїх опорних пунктів усередині України.

Чиновники США зазначили, що РФ, ймовірно, намагається забезпечити контроль над цим регіоном до переговорів щодо припинення бойових дій. При цьому ключовим елементом є Маріуполь, оскільки контроль над цим містом-портом, що стоїть на узбережжі Азовського моря, дасть Росії сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим.

Боротьба у Маріуполі ведеться за кожну вулицю, пише WSJ. Американські чиновники припускають, що тому Росія припиняє свої операції довкола Києва.

– Здається, вони зовсім не хочуть агресивно чи відверто виборювати Київ. Вони зосереджені на Донбасі, – сказав високопосадовець Міноборони США, відзначаючи, що Росія продовжує атакувати українську столицю з повітря.

Експерт із російської армії теж вважає, що РФ зупинилася на “одному центрі тяжкості”, враховуючи свою нездатність досягти інших цілей.

Однак він попередив, що “це не перешкоджає досягненню цих цілей на іншому етапі війни”.