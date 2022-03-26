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Факти / Україна

РФ розгорнула практично всі підрозділи Росгвардії на тимчасово захоплених територіях – Генштаб

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
РФ розгорнула практично всі підрозділи Росгвардії на тимчасово захоплених територіях – Генштаб

Росія розгорнула практично всі підрозділи Росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території Криму та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, це зробили, щоб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Також ворог намагається відновити боєздатність своїх підрозділів, поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, щоб підготуватися до відновлення наступальних дій.

Однак техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів до загарбницьких підрозділів, які намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані через недбалу попередню експлуатацію та тривале зберігання.

Водночас доукомплектувати підрозділи, які мають суттєві втрати у війні в Україні, противник намагається особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем.

За місяць повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 16,1 тис. особового складу. За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.

Більше про ситуацію в укоаїнських містах можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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