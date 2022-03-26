Російські загарбники 26 березня обстріляли Лисичанськ (Луганська область) з ракетного комплексу Точка-У та Градами, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– 26 березня, у день, коли необхідно було дотримуватися “режиму тиші”, росіяни відкрили вогонь по Лисичанську і Сєвєродонецьку. Рятувальники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню, – розповів він.

За його словами, зараз складна ситуація і в Сєвєродонецьку. Тут через обстріли загорівся продуктовий склад, два житлових будинків та декілька дач.

Пошкоджено також гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.

Російські війська за останній тиждень кілька разів обстрілювали продовольчі склади у Сєвєродонецьку. Проте Гайдай запевнив, що гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде, а продукти та все необхідне розвозять по підвалах та бомбосховищах.

За його словами, ворог знає, де саме розташовані склади для продуктів, проте не має інформації, чи зберігається щось на тих складах.

Фото: Сергій Гайдай