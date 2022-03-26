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Факти / Україна

У Києві через посилену комендантську годину змінять графік деяких потягів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Києві через посилену комендантську годину змінять графік деяких потягів

У Києві знову запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме з 20.00 26 березня до 07.00 28 березня.

У звязку з цим Укрзалізниця попереджає, що можуть бути внесені зміни до графіку руху пасажирських потягів. Так, тимчасово не курсуватимуть рейси Інтерсіті+ №717 та №743 з Києва до Львова.

Водночас рейс №715 до Перемишля курсуватиме за графіком. Посадка можлива і на проміжних станціях.

Також пасажирів попередили, що у період дії комендантської години вхід до залізничних вокзалів Києва, а також посадка на пасажирські потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Крім того, поліція може обмежувати вихід з вокзалу з міркувань безпеки.

Комендантська година у Києві розпочнеться з 20.00 сьогоднішнього вечора і триватиме до 7.00 ранку понеділка – 28 березня. Під час комендантської години вулицями може пересуватися лише транспорт за спецперепустками.

Кияни зможуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття у разі повітряної тривоги.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: УНІАН

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