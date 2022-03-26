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Факти / Україна

У Києві посилюють комендантську годину: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Києві посилюють комендантську годину: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

У Києві з сьогоднішнього вечора знову посилюють комендантську годину. Таке рішення ухвалило військове командування міста.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Так, комендантська година розпочнеться з 20.00 сьогоднішнього вечора до 7.00 ранку понеділка – 28 березня.

Очільник міста нагадує, що під час комендантської години вулицями може пересуватися лише транспорт за спецперепустками.

Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги.

Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки у цей період не працюватимуть.

Це не вперше, коли посилюють комендантську годину у столиці. Так, у Києві та Київській області запровадили посилену комендантську годину із 20.00 21 березня до 07.00 23 березня.

У Києві та області також запроваджували посилену комендантську годину з 15 березня до 17 березня.

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