Відсутність різких заяв щодо РФ боку президента США Джо Байдена може означати, що Білий дім дає внутрішнім силам Росії самим усунути російського президента з посади.

Таку думку в ефірі національного телемарафону озвучив координатор групи Інформаційний спротив Констянтин Машовець.

– Я очікував від неї (промови, – Ред.) трохи більшого, ніж те, що почув. На мій погляд, з боку США вже прийшов час приймати кардинальні рішення для розв’язання цієї проблеми з війною. Але, на жаль, я так розумію, що якась внутрішня дискусія, або внутрішні проблеми в американській владі призвели до того, що Байден не зробив заяв про гучні кроки з боку Сполучених Штатів, – сказав Констянтин Машовець.

За його оцінкою, на відсутність чіткої позиції щодо Росії вплинуло рішення Білого дому дати шанс внутрішнім силам у Росії розв’язати проблему з президентом РФ Володимиром Путіним самотужки.

– Те, на що очікували багато людей, наприклад введення руйнівних санкцій, які прискорять припинення війни – цього не відбулося. Байден обмежився черговими заявами про підтримку, допомогу тощо, – сказав координатор Інформаційного спротиву.

Він додав, що від президента США Джо Байдена можна було очікувати введення ембарго на морську торгівлю з Російською Федерацією.

– Це мало б було дуже суттєво вдарити і примусити замислитись нинішній кремлівський режим про війну, бо вивіз нафти та інших продуктів – все, що відбувається морським шляхом, це було б суттєвим ударом по інтересах Кремля, – сказав Констянтин Машовець.

Раніше президент США Джо Байден виступив з промовою у столиці Польщі, під час якої закликав Європу відмовитись від російського палива, а також пообіцяв, що Сполучені Штати розмістять 100 тис. українських біженців на своїх територіях.

Він, зокрема, оголосив про посилення сил НАТО на східному кордоні Альянсу у відповідь на нові загрози з боку Росії.

Фото: Костянтин Машовець