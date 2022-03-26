Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 31 день війни
Вбили Вбили
136 дітей
Поранили Поранили
>199 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

З 28 березня: у Києві відкриються центри надання адміністративних послуг

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
цнап

З понеділка, 28 березня, в Києві відновлять свою роботу центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), в яких можна буде отримати документи, а також проконсультуватися з загальних питань.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, центри працюватимуть з 10.00 до 16.00.

Читайте
РФ розгорнула практично всі підрозділи Росгвардії на тимчасово захоплених територіях - Генштаб

Більш повну інформацію щодо роботи ЦНАП, щодо готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідчень на постійне та тимчасове проживання, поданих через Центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати за телефонами call-центру ЦНАП: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Влада Києва також звернулася до власників мереж салонів оптики із закликом відновити роботу, щоб люди, які мають проблеми із зором, могли придбати або замінити окуляри або лінзи. Про це також повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що для багатьох городян можливість користуватися послугами салонів оптики це запорука нормального життя і безпеки.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: КМДА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка