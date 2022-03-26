З понеділка, 28 березня, в Києві відновлять свою роботу центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), в яких можна буде отримати документи, а також проконсультуватися з загальних питань.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, центри працюватимуть з 10.00 до 16.00.

Більш повну інформацію щодо роботи ЦНАП, щодо готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідчень на постійне та тимчасове проживання, поданих через Центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати за телефонами call-центру ЦНАП: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Влада Києва також звернулася до власників мереж салонів оптики із закликом відновити роботу, щоб люди, які мають проблеми із зором, могли придбати або замінити окуляри або лінзи. Про це також повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що для багатьох городян можливість користуватися послугами салонів оптики це запорука нормального життя і безпеки.