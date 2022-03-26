На 31-у добу широкомасштабної війни Росії проти України на окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних сил України.

Однак успіху агресор не має. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Російські загарбники намагаються відновити боєздатність своїх підрозділів, поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, щоб підготуватися до відновлення наступальних дій.

Комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення війни в Україні з силами оборони, через брак кваліфікованих кадрів противник здійснює особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем.

Ворог розгорнув практично всі підрозділи Росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, щоб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Загарбники намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку, порушити систему державного та військового управління.

Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил РФ та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною.

До того ж проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, які намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

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Водночас українські захиснки продовжують вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Так, угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.

На Донецькому і Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило всі ворожі атаки та завдало суттєвих втрат російським загарбникам. Українські воїни знищили вісім танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони збили три літаки та три БПЛА ворога.

Повітряні сили за попередню добу знищили 12 повітряних цілей ворога (три літаки, три БПЛА, вертоліт та п’ять крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.