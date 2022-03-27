На 27 березня в Україні погоджено два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей.

Про це під час брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції територій Ірина Верещук.

Донецька область

з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Також погоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з міста Бердянськ.

Місце зборів без змін – вулиця Мелітопольске шосе, 27, біля міського спорткомплексу. За словами Ірини Верещук, 15 автобусів вирушать з міста Запоріжжя за маршрутом. Час їх прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блок постів окупантів.

Ірина Верещук нагадала, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітрані штаби для допомоги маріупольцям.

Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

Луганська область

з міста Рубіжне до міста Бахмут. Евакуація відбуватиметься по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Словянська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.

Також будуть намагатися дістати людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.

Ірина Верещук запевнила, що Україна продовжує працювати над іншими маршрутами і чує всі звернення громадян. Також українська сторона робить все можливе, щоб російські загарбники припинили стріляти і пропустили гуманітарний комвой.