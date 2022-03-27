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Факти / Україна

Для порятунку свободи її треба озброювати – Зеленський

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Для порятунку свободи її треба озброювати – Зеленський

Лише об’єднавши зусилля, світ може зупинити кровопролитну війну в Україні, яку розв’язала путінська Росія.

Про це ввечері 27 березня заявив президент Володимир Зеленський. Він виступив перед мільйонами глядачів Міжнародного благодійного концерту-телемарафону Save Ukraine.

– Все людство думає, що зробити з Росією… Народи, які виступають одноголосно, можуть разом зупинити цю війну, – підкреслив президент.

Володимир Зеленський також перерахував найважливіші пункти, необхідні для встановлення миру. Він підкреслив, що для порятунку свободи її треба озброювати.

– Перше: врятувати Україну та свободу у світі. Це російська війна проти волі та свободи. Друге: треба озброїти свободу реактивними літаками, наступальним озброєнням. Третє: більше санкцій проти Росії, проти російської нафти, проти російських банків, проти того, що нападає на наш спільний будинок. від російських військ, – заявив Володимир Зеленський.

Свій виступ президент України завершив словами Свобода не вмирає, а також закликав показати “одному чоловіку у Москві”, що інших варіантів немає.

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