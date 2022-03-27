Російські війська продовжують переміщуватися на територію Білорусі. А частина білоруських підрозділів все ще залишається на полігонах.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

– Триває переміщення підрозділів РФ на територію Республіки Білорусь… Частина підрозділів Збройних сил Білорусі продовжує перебувати на полігонах, – зазначається в оперативному зведенні.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, РФ продовжує перекидати війська в Білорусь з метою ротації тих підрозділів, які зазнали суттєвих втрат у війні в Україні, для посилення угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, а також для проведення евакуації поранених та хворих солдатів.

Що стосується різних напрямків бойових дій, то на Поліссі ворог під прикриттям вогню авіації та артилерії продовжує закріплюватися на вже зайнятих позиціях та готується до ротації.

На Сіверському напрямку путінські війська продовжують блокаду міста Славутич та не відмовляються від намірів взяти під контроль Чернігів. А в районах сіл Лук’янівка та Рудницьке (Київська область) загарбники зазнали втрат та відійшли.

На Слобожанському напрямку ворог пробує перегрупуватися в районі Сум. А поблизу Харкова війська РФ зосередили свої зусилля на поповненні втрат. В районі міста Слов’янськ (Донецька область) російські загарбники здійснюють укріплення інженерного обладнання позицій.

В Генштабі ЗСУ підтвердили, що українській армії вдалося звільнити населені пункти Тростянець (Сумська область) та Гусарівка (Харківська область).

На Донецькому напрямку ворог намагається захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь, але успіхів не досягнув. Крім того, війська РФ здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки, де зазнали втрат.

У Таврійському операційному районі ворог намагається придушити осередки спротиву на тимчасово зайнятих територіях України. Для цього застосовуються сили Росгвардії.

– Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках, – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16,6 тис. військовослужбовців, 582 танки, 121 літак, 127 гелікоптерів та сотні одиниць іншої техніки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ