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Факти / Україна

Індія подвоїть закупівлі вугілля в Росії, незважаючи на війну в Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Індія подвоїть закупівлі вугілля в Росії, незважаючи на війну в Україні

Міністр металургійної промисловості Індії Рамчандра Прасад Сінгх заявив на конференції в Нью-Делі, що його країна продовжить імпорт коксівного вугілля в Росії і навіть подвоїть його, незважаючи на війну, розв’язану цією країною в Україні.

– Ми рухаємося у напрямку імпорту коксівного вугілля з Росії. Індія планує подвоїти імпорт російського коксівного вугілля, ключового компонента у виробництві сталі, – цитує міністра Sky News.

Він також уточнив, що Індія вже імпортувала 4,5 мільйона тонн вугілля, однак не повідомив період, протягом якого це сталося.

– Однак безперебійні поставки коксівного вугілля з Росії постраждали, – сказав Сінгх, ймовірно, натякаючи на війну.

Нагадаємо, що Індія є великим покупцем товарів РФ – від сировини до зброї. Ця країна утрималася під час голосування в Організації Об’єднаних Націй щодо російського вторгнення на територію України.

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Джерело: Sky News

Фото: Pexels

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