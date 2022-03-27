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Факти / Світ

Ізраїль твердо стоїть на боці народу України – прем’єр-міністр Беннет

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ізраїль твердо стоїть на боці народу України – прем’єр-міністр Беннет

У неділю, 27 березня, прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль “твердо стоїть на боці України”.

Про це він сказав у коментарі виданню CNN.

Беннет додав, що Ізраїль робить все можливе, щоб допомогти покласти край цій війні, а також нагадав про створення в Україні польового шпиталю для надання допомоги пораненим.

– Щодо війни в Україні, Ізраїль твердо стоїть на боці народу України і має намір продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання та покласти край кровопролиттю. Ми вже направили найкращі медичні бригади для створення найпередовішого в Україні польового шпиталю на західному боці. Мені повідомили, що вони вже подбали та вилікували понад 500 пацієнтів, – сказав він.

Прем’єр Ізраїлю зазначив, що пишається діями своєї країни, яка намагається допомогти припиненню війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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