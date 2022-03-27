Українські війська розпочали тактичні наступальні дії на території Сумської та Харківської областей. Наступ наших захисників на Київщині та Херсонщині триває.

Про це під час брифінгу 27 березня заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він також назвав два головні завдання, які намагається виконати ворог станом на 32-гу добу повномасштабного вторгнення.

– Перше завдання – це оточити наші війська в зоні ООС, “добити” Маріуполь та утримати оборону в районі Херсона. Якщо впаде оборона на півдні, становище навколо Маріуполя для ворога значно погіршиться, – підкреслив Олексій Арестович.

Він також додав, що найближчі один-два тижні будуть нерівномірними: будуть повідомлення як і про перемоги, так і про непрості бої для українських захисників.

Оскільки наразі ЗСУ на багатьох ділянках пішли у контрнаступ, це також означає, що буде багато полонених.

Олексій Арестович закликав не забувати, що Україна є європейською нацією, яка поважає міжнародне право, тому не можна допустити знущань над полоненими – це є військовим злочином.