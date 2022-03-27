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Факти / Україна

Не покинемо поранених і вбитих: захисники Маріуполя відмовилися йти з міста

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав українським захисникам вибір, але вони не захотіли йти з Маріуполя, що знаходиться в облозі.

– Я їм надав це право вибору. Вони сказали: “Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених”. Мало того, вони сказали: “Ми не покинемо вбитих”. Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає – російських солдатів та громадян України. Усіх, – наголосив Зеленський в інтерв’ю росЗМІ.

Він уточнив, що тому військові захищають місто, захищають поранених та захищають мертвих, яких вони хочуть поховати.

– Нам не дали вивезти ані трупи, ані поранених, нікого. Я не знаю, чи везуть вони російських солдатів – в інший бік, куди вони вивозили наших дітей. Це мені невідомо. Інформація різна, і вона теж має блукаючий характер, з погляду правди та справедливості, тому я не готовий підписатися під цими словами. Але решта, що ви почули, це правда, – повідомив Володимир Зеленський.

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Фото: Нацполіція

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