Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав українським захисникам вибір, але вони не захотіли йти з Маріуполя, що знаходиться в облозі.

– Я їм надав це право вибору. Вони сказали: “Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених”. Мало того, вони сказали: “Ми не покинемо вбитих”. Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає – російських солдатів та громадян України. Усіх, – наголосив Зеленський в інтерв’ю росЗМІ.

Він уточнив, що тому військові захищають місто, захищають поранених та захищають мертвих, яких вони хочуть поховати.