Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про те, що разом із командою потрапив під обстріл російських агресорів біля Чернігова 26 березня. Вони їхали автобусом і перевозили гуманітарну допомогу для мешканців та захисників Чернігівщини.

Він зазначив, що кілька людей отримали поранення.

– Ми з гуманітарною місією їхали до Чернігова, щоб допомогти місту, яке фактично оточене. Але ми обстріляли ворогом, обстріляли наш транспорт. На щастя, усі живі. Є кілька хлопців, які поранені, – розповів Марцінків у себе у Facebook у неділю, 27 березня.

Мер Івано-Франківська висловив окрему подяку водієві за професіоналізм – адже він доклав максимум зусиль, щоб вдалось “легко відбутися”.