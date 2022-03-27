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Новий день народження: мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Новий день народження: мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про те, що разом із командою потрапив під обстріл російських агресорів біля Чернігова 26 березня. Вони їхали автобусом і перевозили гуманітарну допомогу для мешканців та захисників Чернігівщини.

Він зазначив, що кілька людей отримали поранення.

– Ми з гуманітарною місією їхали до Чернігова, щоб допомогти місту, яке фактично оточене. Але ми обстріляли ворогом, обстріляли наш транспорт. На щастя, усі живі. Є кілька хлопців, які поранені, – розповів Марцінків у себе у Facebook у неділю, 27 березня.

Мер Івано-Франківська висловив окрему подяку водієві за професіоналізм – адже він доклав максимум зусиль, щоб вдалось “легко відбутися”.

– 26 березня для нас – новий день народження, – наголосив Марцінків. – Біля мене хлопці, з якими ми доставили допомогу чернігівцям. Якби не вони, не їхній професіоналізм, то ваш покірний слуга тут би вже не сидів. Дякуємо також ніжинському міському голові, який допоміг нам з евакуацією, бо наш автобус вийшов з ладу: через постріли він майже як решето.

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