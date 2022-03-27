Російські війська обстріляли своїх же солдатів на Луганщині.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував у нічному зведенні за 26 березня.

– В Попасній, за підтримки артилерії, намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій, – йдеться у повідомленні.

Загалом, на Донбасі ворог не припиняє свою активність.

Так, на Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя.

В Рубіжному, за підтримки артилерії, здійснює утримання займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста.

У напрямку населеного пункту Красногорівка робив спроби розпочати штурмові дії. Успіху не мав. Зазнав втрат та відійшов.

Це не вперше, коли російська армія веде вогонь по своїх позиціях. Так, 24 березня російський гелікоптер обстріляв свої ж позиції на Харківщині.

Після цього з’являлись повідомлення, що деморалізований ворог під Запоріжжям влаштував бунт, внаслідок якого 70 окупантів відмовились воювати проти ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ