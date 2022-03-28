Українські військові продовжують боротися з ворогами на Донецькому та Луганському напрямках. Протягом цієї доби військовослужбовці ООС успішно відбили п’ять атак російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба Операції об’єднаних сил. 27 березня українські захисники знищили 2 танка, БМП та автомобіль противника.

– Загалом, протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки, – зазначили у пресслужбі.

Українські захисники за тиждень знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника. Також, воїни ООС знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3” та захопили п’ять БМП-3 окупантів.

Водночас Міністерство оброни Великої Британії раніше також надало певні дані щодо ситуації в зоні бойових дій.

Там вважають, що, ймовірно, російські війська концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, які протистоять сепаратистським регіонам на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі й Маріуполя на півдні.

Станом на 12.00 27 березня у Луганській області ЗСУ намагалися вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. У Донецькій області ворог обстрілював Світлодарську територіальну громаду.

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Джерело: ООС, Міноборони Великої Британії, Генштаб ЗСУ