Ворожі російські ракети летіли не по Львову, а у напрямку президента США Джо Байдена.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

– Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що за 26 березня шість таких ракет російські окупанти випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

– Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова. Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб українські захисники неба на рівні билися із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння, – йдеться у повідомленні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що самі можуть закрити небо, але їм необхідна зброя.

Військові також відзвітували, що за 26 березня ПС ЗСУ збили всього один літак окупантів.

– Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і наносить масовані ракетні удари, – пояснили у командуванні.

Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було нанесені удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів: від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

– Тож протягом доби, окрім згадано літака, Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів, 2 крилаті ракети, – йдеться у повідомленні.

Були згадані і гарні новини від Десантно-штурмових військ: протягом 26 березня воїни однієї з бригад ДШВ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети ворога.

– Активні дії у небі продовжує авіація Повітряних Сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах рашистів на визначених напрямках, – резюмували військові.

Нагадаємо, протягом 25-26 березня президент США Джо Байден перебував у польській столиці Варшаві. Саме 26 березня він виступав з промовою щодо підтримки Польщі та України.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ