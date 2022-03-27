Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва запропонувала мішки для сміття для передачі їй трупів російських солдатів.

– Я тому гадаю, що вони не хочуть показувати, що з трупами… Ми хочемо їх передати, ми хочемо віддавати. Ми не хочемо тримати трупи, ви ж це чудово розумієте. Ми хочемо, щоб вони виїхали. Вони спершу відмовлялися, потім там ще щось. Потім якісь мішки нам пропонували … Слухайте, навіть коли собака або кішка вмирає, так не роблять. Це загалом, як… Це пакети для сміття, – повідомив Зеленський в інтерв’ю представникам росЗМІ.

Президент зі співчуттям відгукнувся на батьків загиблих російських солдатів, яким нічого не розповідають.

Він наголосив, що при тому, що Україна воює з Росією та ненавидить її за те, що вона зробила, сміттєві пакети – це не правильно.