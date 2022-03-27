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Факти / Світ

РФ запропонувала віддати трупи російських солдатів у сміттєвих пакетах – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
розбита техніка РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва запропонувала мішки для сміття для передачі їй трупів російських солдатів.

– Я тому гадаю, що вони не хочуть показувати, що з трупами… Ми хочемо їх передати, ми хочемо віддавати. Ми не хочемо тримати трупи, ви ж це чудово розумієте. Ми хочемо, щоб вони виїхали. Вони спершу відмовлялися, потім там ще щось. Потім якісь мішки нам пропонували … Слухайте, навіть коли собака або кішка вмирає, так не роблять. Це загалом, як… Це пакети для сміття, – повідомив Зеленський в інтерв’ю представникам росЗМІ.

Президент зі співчуттям відгукнувся на батьків загиблих російських солдатів, яким нічого не розповідають.

Він наголосив, що при тому, що Україна воює з Росією та ненавидить її за те, що вона зробила, сміттєві пакети – це не правильно.

– Чому це страшно все? Я вам скажу. Страшно тому, що, коли ставлення таке до своїх, то яке ж відношення до всіх інших? А ми достеменно не свої для уряду Росії. Оце страшно, – резюмував президент.

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