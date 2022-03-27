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Факти / Україна

Російські загарбники могли силоміць вивезти до РФ вже близько 40 тис. українців

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Російські загарбники могли силоміць вивезти до РФ вже близько 40 тис. українців

Російські загарбники могли вивезти силоміць близько 40 тис. українців з тимчасово захоплених територій.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною, – пояснила вона.

За словами Верещук, Росія створює альтернативну так звану гуманітарну реальність і намагається прокласти власні так звані начебто “евакуаційні маршрути” для маріупольців у Росію.

Оскільки здебільшого містяни не хочуть “рятуватися” на території агресора, то російські війська силоміць вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму Росію. Ірина Верещук наголосила, що вже йдеться про десятки тисяч примусово переселених у такий спосіб українців.

Також Ірина Верещук додала, що за схожою схемою ворог діє й на тимчасово захопленій частині Київщини, намагаючись силоміць вивозити людей до Білорусі.

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Водночас очевидці повідомляють, що у лікарні ім. Вишневського в окупованому Донецьку зараз перебувають діти без батьків. Їх вивезли російські загарбники з Маріуполя.

Крім того, за словами місцевих жителів, у Донецьку у двох школах і гімназії перебувають українці, яких російські військові вивезли зі зруйнованого Маріуполя.

Так, у школі №31 зараз перебуває близько 250 маріупольчан. Але вони не постійно там живуть, вони лише ночують. Якщо у когось з них не знаходяться родичі в Донецьку, які можуть їх забрати, то людей вивозять до Таганрога, до Росії, забираючи документи та телефони, які потім повертають не всім.

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Фото: Depositphotos

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