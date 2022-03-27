Російські загарбники могли силоміць вивезти до РФ вже близько 40 тис. українців

Російські загарбники могли вивезти силоміць близько 40 тис. українців з тимчасово захоплених територій.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною, – пояснила вона.

За словами Верещук, Росія створює альтернативну так звану гуманітарну реальність і намагається прокласти власні так звані начебто “евакуаційні маршрути” для маріупольців у Росію.

Оскільки здебільшого містяни не хочуть “рятуватися” на території агресора, то російські війська силоміць вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму Росію. Ірина Верещук наголосила, що вже йдеться про десятки тисяч примусово переселених у такий спосіб українців.

Також Ірина Верещук додала, що за схожою схемою ворог діє й на тимчасово захопленій частині Київщини, намагаючись силоміць вивозити людей до Білорусі.

Водночас очевидці повідомляють, що у лікарні ім. Вишневського в окупованому Донецьку зараз перебувають діти без батьків. Їх вивезли російські загарбники з Маріуполя.

Крім того, за словами місцевих жителів, у Донецьку у двох школах і гімназії перебувають українці, яких російські військові вивезли зі зруйнованого Маріуполя.

Так, у школі №31 зараз перебуває близько 250 маріупольчан. Але вони не постійно там живуть, вони лише ночують. Якщо у когось з них не знаходяться родичі в Донецьку, які можуть їх забрати, то людей вивозять до Таганрога, до Росії, забираючи документи та телефони, які потім повертають не всім.