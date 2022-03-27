Росія з моря випустила в бік Одеси дві ракети – обидві збила ППО

Російські війська вранці 27 березня з моря запустили дві ракети по Одеській області, але жодна не влучила в ціль.

Протиповітряна оборона успішно збила обидві ворожі ракети, повідомили в оперативному командуванні Південь.

– Система оборони Одещини налагоджена чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника, – наголошують у командуванні.

Такими обстрілами росіяни намагаються проводити повітряну розвідку берегової смуги і чинити психологічний тиск на населення прибережних районів.

Три дні тому Росія намагалася обстрілювати Одесу з корабельної артилерії.

На щастя, всі снаряди впали в Чорне море. Ще одну ракету ворог випустив по Одеській області, але вона була збита українською протиповітряною обороною.