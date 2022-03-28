В Україні станом на 27 березня для Донецької та Луганської областей спрацювали усі гуманітарні коридори.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу. Загалом з міст вдалося евакуювати 1 100 людей.

Донецька область:

з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися 586 людей.

15 автобусів для евакуації з Бердянська прибули на блокпост перед містом і завтра вранці будуть чекати в місці збору – вул. Мелітопольське шосе 27.

Верещук нагадала, що безкоштовно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87 Б. Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ маріупольцям необхідно звертатися до гуманітарних штабів.

Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

Луганська область:

з Рубіжного, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька до Бахмуту евакуювали 513 людей.

Завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області вдалося врятувати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу та зі сховища школи №5.

– Завтра плануємо продовжити роботу на маріупольському напрямку та запустити коридори до Сумської області, – додала вона.

Також Верещук знову зазначила, що російські війська продовжують мілітаризувати Зону відчуження та ЧАЕС. Це спричиняє серйозний ризик пошкоджень захисних споруд над станцією. Крім цього, окупанти тримають у заручниках персонал станції та не дають гасити пожежі.

Тому Україна офіційно просить Радбез ООН забезпечити демілітаризацію Зони відчуження та запровадити на цій території спеціальну місію ООН для усунення ризику повторення аварії на ЧАЕС.